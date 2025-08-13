বুধবার, ১৩ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সদর উপজেলার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আগস্ট ১৩, ২০২৫ ১:৪৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে সদর উপজেলার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

সভায় অংশ নেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আর, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রোমানা হেলালী জুশি, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, সমাজ সেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও বারাদি ইউনিয়নের প্রশাসক রকিবুল ইসলাম, বন কর্মকর্তা এইচটি হামিম, এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানরা।

সভায় উপস্থিতরা উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন ও প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং মতবিনিময় করেন।


