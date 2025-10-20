সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে সদর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সদর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২০, ২০২৫ ১০:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমানারা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলি টোকন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ প্রমুখ।

সভায় মেহেরপুর সদর উপজেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে দুই শিক্ষার্থীর...

শোলমারিতে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে যতারপুর একাদশের জয়

মেহেরপুরে মাসুদ অরুণের গণসংযোগ ও সমাবেশ

মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

ভৈরব নদের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের সাহসিকতায় ডাকাতি প্রতিহত