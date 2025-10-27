মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবলে পিরোজপুর ইউনিয়নের জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে পিরোজপুর ইউনিয়ন একাদশ জয়লাভ করেছে।
সোমবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় পিরোজপুর ইউনিয়ন একাদশ টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে আমদহ ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে।
নির্ধারিত সময়ে খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকায় টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। প্রথমার্ধের এক মিনিট বাকি থাকতে পেনাল্টির সুযোগে সাদ্দাম গোল করে পিরোজপুরকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৪ মিনিটে সজীব গোল করে খেলায় সমতা ফেরান।
টাইব্রেকারে পিরোজপুরের পক্ষে সুমন, সাজিদুল, বকুল, আসিব, সাদ্দাম ও রাজা গোল করেন। আমদহের পক্ষে রাসেল, মাহফুজ, হিমেল, শিমুল ও বায়জিদ গোল করেন।
আমদহ দলের খেলোয়াড় বাপ্পির কিক পিরোজপুরের গোলরক্ষক সুমন রুখে দেন, আর সাব্বিরের শট বারে লেগে ফিরে আসে।
বিজয়ী দলের গোলরক্ষক সুমন অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম তার হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।