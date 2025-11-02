রবিবার, ২রা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ একাদশ

নভেম্বর ২, ২০২৫ ৭:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ একাদশ।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ একাদশ ১–০ গোলে পিরোজপুর ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে। ম্যাচের প্রথমার্ধের ১৬তম মিনিটে করিম জয়সূচক গোলটি করেন।

বিজয়ী দলের করিম ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা প্রশাসনের এও মাহফুজুর রহমান, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সাইদুর রহমান জিকো, জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেকসহ ক্রীড়ানুরাগীরা।

খেলা শুরুর আগে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।




