মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ফুটবলের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ, ম্যান অব দ্য ম্যাচ, ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট এবং সেরা গোলরক্ষকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
বুধবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা এবং সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, বিআরডিবির কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রশাসনের এও মাহফুজুর রহমান, বিভিন্ন ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আলমগীর হোসেন, রাশেদুজ্জামান, রাব্বি ও জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক প্রমুখ।