মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন ওড়ানো এবং ট্রফির মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আলমগীর হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রকৌশলী সাদিকুল ইসলাম।
এর আগে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ।
এ সময় মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি এম কলেজের গার্ল গাইডস সদস্যরা জেলা প্রশাসককে গার্ড অব অনার প্রদান করে। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর প্যাড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। পরে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর বেলুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। একই সাথে স্টেডিয়াম শতাধিক বেলুন ওড়ানো হয়। পরে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ ট্রফির মোড়ক উন্মোচন করেন।
এদিকে উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি টুর্নামেন্ট উপলক্ষে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ শরীরচর্চা প্রদর্শন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর,উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, পাট কর্মকর্তা ইমান আলী, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলি টোকন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য তামিম ইসলাম, আসাদুল ইসলাম লিটন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন,বারাদী ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজিম উদ্দিন, পিরোজপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী, কুতুবপুর ইউনিয়নের ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বজলুর রশিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।