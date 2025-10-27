মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন। জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।
এ সময় মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। পরে সেখানে কয়েকশো বেলুন উড়িয়ে উপজেলা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বেলুন উড়ান এবং ট্রফির মোড়ক ও উন্মোচন করেন। জেলা প্রশাসকের সাথে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা একযোগে বেলুন উড়ান।এসময় স্টেডিয়াম মাঠের আকাশ বেলুনে বেলুনে ছেঁয়ে যায়। পরে তিনি খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিচালক সোহাগের পরিচালনায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন।
পরে অতিথি বৃন্দ উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উপ-পরিচালক সিরাজুম মনির,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, সমবায় অফিসার মনিরুল ইসলাম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, জেলা জামায়েতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন,প্রবীণ সাংবাদিক তোজাম্মেম আজম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আল আমিন ইসলাম বকুল, আসাদুল ইসলাম লিটন, সাইদুর রহমান জিকো, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য রাশেদুজ্জামান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিক বিদ্যালয় বি এম কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী। উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষে স্টেডিয়াম মাঠকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়।