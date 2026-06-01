সোমবার, ১লা জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জুন ১, ২০২৬ ৮:১১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে দায়িত্বশীল শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় মিলনায়তনে এ শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানার সভাপতিত্বে আয়োজিত শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম।

বক্তারা দায়িত্বশীলদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষা শিবিরে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা...

গাংনীতে এনসিপির বসন্ত যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

স্টার কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর জেলা ট্রাক-ট্রাক্টর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

স্টার কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন মার্জ গ্রুপ, ৫...

মেহেরপুরের চকশ্যামনগরে মাঠ থেকে ৫ ট্রান্সমিটার চুরি