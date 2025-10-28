মঙ্গলবার, ২৮শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে সদর উপজেলা স্কাউটসের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ২৮, ২০২৫ ১:৫১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর সদর উপজেলার উদ্যোগে সদর উপজেলা স্কাউটসের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি মোঃ খায়রুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার সুপার মোঃ মাহবুব উল আলম, উপজেলা স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, আবুল কালাম, আবুল কাশেম, ইয়াসমিন বি, শফিকুল ইসলাম মিন্টু, আবু লায়েস লাভলু এবং কিতাব আলি প্রমুখ।

সভায় স্কাউট কার্যক্রম আরও গতিশীল করার পাশাপাশি আগামী মাসে কাব ক্যাম্পুরী আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।




