মেহেরপুরে সদর থানার ওসি শেখ মেজবাহউদ্দিনকে বিদায় সংবর্ধনা

ডিসেম্বর ৭, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহউদ্দিনকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। রবিবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের হল রুমে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, বিদায়ী ওসি শেখ মেজবাহউদ্দিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান।

বক্তারা বিদায়ী ওসির কর্মদক্ষতা, সততা ও দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করেন এবং তাঁর আগামীর কর্মজীবনের সফলতা কামনা করেন। পরে বিদায়ী কর্মকর্তার হাতে স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়।




