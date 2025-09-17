বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে সপ্তাহব্যাপী গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

সেপ্টেম্বর ১৭, ২০২৫ ১১:৪৮ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়রা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে।  সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহারুল ইসলাম, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন, সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ক্রীড়া শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ক্রীড়া শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তাহব্যাপী গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়েদের ফুটবল, কাবাডি, হ্যান্ডবল, সাঁতার এবং দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।



