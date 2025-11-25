মেহেরপুরে সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে চালক আহত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর এলাকায় সবজি বোঝাই একটি ট্রাক উল্টে চালক জাহিদুল ইসলাম (২১) আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জাহিদুল ইসলাম মাগুরা জেলার মির্জাপুরের মৃত হোসেন আলীর ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কাথুলি থেকে সবজি নিয়ে মেহেরপুরে যাওয়ার পথে উজলপুর মাঠ এলাকায় ট্রাকটি একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে ট্রাকটি সড়কের পাশে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর চালক গাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন।
খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।