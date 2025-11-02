রবিবার, ২রা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে জেলা প্রশাসকের আহ্বান

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২, ২০২৫ ৬:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।

রবিবার সকালে বিদ্যালয়টি পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক এ আহ্বান জানান। পরিদর্শনকালে তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থপ্রতিম শীল উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জেলা প্রশাসক বিদ্যালয়ে পৌঁছালে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।




