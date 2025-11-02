মেহেরপুরে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে জেলা প্রশাসকের আহ্বান

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।
রবিবার সকালে বিদ্যালয়টি পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক এ আহ্বান জানান। পরিদর্শনকালে তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন।
এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থপ্রতিম শীল উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে জেলা প্রশাসক বিদ্যালয়ে পৌঁছালে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।