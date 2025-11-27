মেহেরপুরে সরকারি রাস্তা দখল ও সাংবাদিকের মোবাইল ছিনতহানির অভিযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের কদমতলা এলাকায় সরকারি রাস্তা দখলের অভিযোগ উঠেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর আত্মীয় সামশুজ্জোহার বিরুদ্ধে। এলাকাবাসী দাবি করেছেন, তিনি তার নতুন বাড়ির সামনে লোহার পাইপ দিয়ে রাস্তার ওপর নির্মাণ কাজ শুরু করলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
ঘটনার সময় সাংবাদিক মাহবুবুল হক পোলেন ছবি-ভিডিও ধারণ করতে গেলে বিএনপি নেতা হাবিব ইকবাল তার ওপর তেড়ে এসে অফিসিয়াল মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় ও ভিডিও-ছবি ডিলিট করেন। পোলেন মেহেরপুর সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। থানার ডিউটি অফিসার অরুণ কুমার জানান, অভিযোগ পেয়েছেন, অফিসার ইনচার্জ আসার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের নীরবতা এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের সরাসরি উপস্থিতি নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।