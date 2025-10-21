মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে সরকারি শিশু পরিবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

অক্টোবর ২১, ২০২৫ ১:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ। অনুষ্ঠানে সরকারি শিশু পরিবারের শিশুরা চমৎকার কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। জেলা প্রশাসক সালাম গ্রহণ করেন

এ সময় শিশু পরিবারের কর্মকর্তা তৌফিকুল ইসলাম, প্রভেশন কর্মকর্তা মিজানুর রহমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে জেলা প্রশাসক ড. আবদুল ছালাম শিশু পরিবার চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।



