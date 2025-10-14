মেহেরপুর নিউজঃ
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতা পরিহার এবং আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বানে মেহেরপুরে “সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপন” শীর্ষক শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলার আমঝুপি নীলকুঠি চত্বরে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)-এর উদ্যোগে এই শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
পিএফজির পিস এম্বাসেডর ও মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি সৈইয়েদাতুন্নেসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন এবং সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান।
পিএফজির সমন্বয়কারী ও সাংবাদিক মুজাহিদ আল মুন্নার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু, বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার মুক্তা প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের কোনো বিকল্প নেই।