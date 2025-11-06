মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে টাকা ও মোবাইল উদ্ধার

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ১ লাখ ১৮ হাজার ৪০০ টাকা এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৪৯টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সোমবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব টাকা ও মোবাইল ফোন ফেরত দেওয়া হয়।
মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীর নির্দেশে এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, মেহেরপুরের চৌকস টিম জেলার বিভিন্ন থানায় করা জিডি ও অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে এসব উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে উদ্ধার করা অর্থ ও মোবাইল ফোনগুলো মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হলে ভুক্তভোগীরা আনন্দ প্রকাশ করে বাংলাদেশ পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।