মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উদ্ধারকৃত মোবাইল ও নগদ অর্থ প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক উদ্ধারকৃত হারানো মোবাইল ফোন ও প্রতারণাকৃত নগদ অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব মালামাল বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় উপস্থিত থেকে মোট ৯২টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেন। একই সঙ্গে ভুলবশত অন্য নম্বরে চলে যাওয়া এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত ভুক্তভোগীদের নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে মোট ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, মেহেরপুরের তথ্যমতে, ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে সেলটির মাধ্যমে ৪ জন ভিকটিম উদ্ধারে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩টি ফেসবুক আইডি রিকোভারি করা সম্ভব হয়েছে।
এ সময় পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, সাইবার অপরাধ দমনে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের ধারাবাহিক সাফল্য ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিদুর রহমান খানসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।