বুধবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে সাইবার সুরক্ষা আইনের প্রথম মামলার আসামি গ্রেপ্তার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সাইবার সুরক্ষা আইনের প্রথম মামলার আসামি গ্রেপ্তার

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৬ ৭:৪১ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৫–এ দায়ের হওয়া জেলার প্রথম মামলার অন্যতম এজাহারভুক্ত আসামি মুকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। তিনি মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী।

ডিবি পুলিশ সূত্র জানায়, সম্প্রতি কার্যকর হওয়া সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৫-এর আওতায় মেহেরপুর জেলায় দায়ের হওয়া প্রথম মামলার পলাতক আসামি ছিলেন মুকুল ইসলাম। ওই মামলায় মোট ১৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকেও আসামি করা হয়।

ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, সাইবার আইনে দায়ের হওয়া মামলার পলাতক আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের সময় জব্দ করা মোবাইল ফোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনলাইন জুয়া বা অবৈধ লেনদেনের কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে নতুন করে আরও একটি মামলা দায়ের করা হবে। অন্যথায় বিদ্যমান মামলাতেই তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মুজিবনগর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়া ও অর্থপাচার চক্রের তিন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আরও ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৫-এর ২০(২), ২৪(২) ও ২৭(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।

নথিতে উল্লেখ করা হয়, চক্রটি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়াসহ আশপাশের এলাকায় অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-লেনদেনের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছিল। আন্তর্জাতিক অনলাইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তারা দেশি-বিদেশি অর্থপাচারে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোটি টাকার লেনদেনের পাশাপাশি ফেসবুক ও টেলিগ্রাম গ্রুপে দ্রুত আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলার অভিযোগও উঠে এসেছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় জেলায় শীর্ষে গাংনীর সন্ধানী স্কুল...

মেহেরপুর নিউজ এর সহযোগিতায় ‘মাহে রমজানের ডাক’ শীর্ষক...

মেহেরপুরে হিরো একে মটরসের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া...

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের গণশুনানি অনুষ্ঠিত