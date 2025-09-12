মেহেরপুরে সাবেক ইউপি সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজ
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য ও রাজনগর দাখিল মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রাশিদুল ইসলামের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে হিজুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাকে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।
জানাজার আগে মরহুমের কর্মময় জীবন নিয়ে আলোকপাত করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন এবং মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা মোহাম্মদ তাজ উদ্দীন খান। জানাজায় বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকায় বড় ছেলের বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাশিদুল ইসলাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৫ বছর। তিনি ৪ সন্তানের জনক ছিলেন।