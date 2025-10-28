মেহেরপুরে সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম রসুলের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্যাষ্ট্রি‘র সভাপতি গোলাম রসুলের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে।
মঙ্গলবার বাদ আসর মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে মরহুমকে শহরের পুরাতন কবরস্থানে দাফন করা হয়।
জানাজার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিজান আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, মরহুমের ভাই লিজ্জু, ছেলে হাসান এবং পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলীসহ আরও অনেকে।
জানাজায় জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ হাজারো মানুষ অংশ নেন।
এর আগে সোমবার দিবাগত রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গোলাম রসুল ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন। মঙ্গলবার তাঁর একটি অস্ত্রোপচারের কথা থাকলেও তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
মৃত্যুকালে গোলাম রসুল স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।