মেহেরপুরে সাবেক পৌর বিএনপি সভাপতির নেতৃত্বে গণসংযোগ

অক্টোবর ১৫, ২০২৫ ৮:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর পৌর বিএনপি সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের উদ্যোগে বুধবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশ লাইন এলাকা গণসংযোগ করেন। এসময় তিনি ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করা হয় এবং শেষ করা হয় দিঘির পাড়ায় ঘুর দেখেন। গণসংযোগকালে তিনি ধানের শীষের পক্ষে কাজ করার জন্য এলাকার নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

গণসংযোগে বিএনপি নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, হাবিব ইকবাল, আব্দুস সাত্তার মুক্তা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



