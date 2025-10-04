মেহেরপুরে সাবেক পৌর বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস গণসংযোগ করেছেন। শনিবার বিকেলে শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে গণসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন তিনি।
গণসংযোগকালে মেহেরপুর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের একাংশের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও মতবিনিময় করেন জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।
পরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এলাকার উন্নয়ন ও দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।
এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক ও ৫নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক, সাবেক সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম তানু, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসানাত সুজন, মোকসেদ আলি প্রমুখ।