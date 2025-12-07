মেহেরপুরে সারের ডিলারের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের সার ডিলার কেনেডির বিরুদ্ধে সারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে কুতুবপুর ইউনিয়নের কৃষকরা। রবিবার সকালে কুতুবপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুবিদপুর গ্রাম থেকে ট্রাকযোগে শতাধিক কৃষক সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করে বলেন, নিয়মিত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও তারা ডিলার কেনেডির কাছ থেকে সারের সরবরাহ পান না। তবে অতিরিক্ত টাকা দিলে তিনি সার বিক্রি করেন বলে দাবি করেন কৃষকরা। এতে কৃষকদের চাষাবাদ কার্যক্রমে চরম ভোগান্তি তৈরি হয়েছে।
পরে কৃষকরা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের অভিযোগ তুলে ধরেন। এসময় ইউএনও বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।