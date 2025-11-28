মেহেরপুরে সারের ব্যবহার ও বিপণন নিয়ে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে সারের ব্যবহার ও বিপণনের সঙ্গে সম্পর্কিত অংশীজনদের নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক পার্থ প্রীতম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব মৃধা, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি প্রমুখ।
সভায় সারের সঠিক ব্যবহার, সময়মতো সরবরাহ, বাজার ব্যবস্থাপনা, কৃষকদের প্রয়োজন ও সমস্যাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।