মেহেরপুরে সার ও বীজ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা সার ও বীজ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান এবং খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শাহিনুল ইসলাম প্রমুখ।
সভায় চলতি মৌসুমে সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত ও সংকট নিরসন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।