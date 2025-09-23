মেহেরপুরে সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালাম।
সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম,জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপী, খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শাহিনুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
লোচনা সভায় মেহেরপুর জেলায় সারের সংকট যাতে না হয় সে ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা করা হয়।