মেহেরপুরে সার সংকট নিরসনে কৃষক দলের স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে রাসায়নিক সার সংকট নিরসনের দাবিতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী কৃষক দল। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংগঠনের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা এবং কৃষক দলের সদস্য মাজহারুল ইসলাম হেলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহামদ আবদুল ছালামের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।
স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, জেলার বিভিন্ন স্থানে ইউরিয়া, ডিএপি ও পটাশ সারের সংকটের কারণে কৃষকরা ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়েছেন এবং চলমান মৌসুমে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে।