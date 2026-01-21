বুধবার, ২১শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারে দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জানুয়ারি ২১, ২০২৬ ৭:১৬ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারের অপরাধে দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড় ও ওয়াপদা মোড় এলাকায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারী ও জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে কলেজ মোড়ের মাহাবুব চা এন্ড কফি শপ এবং মেহেরপুর সদর হাসপাতালের সামনের মোয়াজ্জেম স্টোরে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০২৫) অনুযায়ী সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে দুই ব্যবসায়ীর নিকট থেকে মোট ৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এ সময় সদর উপজেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকবিরোধী আইন বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।




