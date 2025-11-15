মেহেরপুরে সিনিয়র সাংবাদিক মিজানুর রহমানকে জেলা প্রশাসনের সম্মাননা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যম অঙ্গনে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মেহেরপুর নিউজের বার্তা সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক মো. মিজানুর রহমানকে ‘অসামান্য অবদান ও উত্তম চর্চার স্বীকৃতি সম্মাননা’ প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।
জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ সম্মাননা তার হাতে তুলে দেন বিদায়ী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। তিনি মিজানুর রহমানকে মেহেরপুরের “সম্পদ” হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তার নিষ্ঠা, সততা ও সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন।
৪০ বছরের সাংবাদিকতা পথচলা-
প্রবীণ সাংবাদিক এস এম তোজাম্মেল আজমের হাত ধরে প্রায় চার দশক আগে সাংবাদিকতা শুরু করেন মিজানুর রহমান। প্রথমে সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকায় এবং পরে দৈনিক আজম–এর প্রতিষ্ঠাকালীন সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক কুষ্টিয়া ও দেশ তথ্য পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করেন।
২০১২ সালে তিনি মেহেরপুর নিউজে যোগ দেন এবং বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার উদ্যোগেই মেহেরপুরে প্রথমবারের মতো লাইভ সম্প্রচার চালু হয়, যা এখন ব্যাপক জনপ্রিয়। কিছুদিন তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন-এর বার্তা সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা-
সাংবাদিকতার পাশাপাশি মিজানুর রহমান ক্রীড়া অঙ্গনেও পরিচিত মুখ। ফুটবল ও ক্রিকেট ধারাভাষ্য, বিভিন্ন টুর্নামেন্ট কভারেজ এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কার্যক্রম তুলে ধরার মাধ্যমে মেহেরপুরকে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত করতে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।
স্বাধীনতার পর থেকে সকল জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ — অনন্য রেকর্ড-
১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিটি স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিরল রেকর্ড রয়েছে তার—কখনো দর্শক হিসেবে, কখনো দায়িত্বশীল হিসেবে।
পূর্বের সম্মাননা-জীবনের দীর্ঘ সাংবাদিকতা সফরে তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে—২০১৭ সালে পুলিশের পক্ষ থেকে কমিউনিটি পুলিশিং ডে বিশেষ সম্মাননা, ২০২১ সালে বিজয় দিবসের ৫০ বছর পূর্তিতে জেলা প্রশাসনের সম্মাননা।
তবে এবারকার জেলা প্রশাসনের ‘অসামান্য অবদান ও উত্তম চর্চার স্বীকৃতি সম্মাননা’কে তিনি তার সাংবাদিকতা জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন বলে উল্লেখ করেছেন।
পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-সম্মাননা পেয়ে তিনি জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামসহ সহধর্মিণী আকলিমা খাতুন, প্রবীণ সাংবাদিক তোজাম্মেল আজম এবং মেহেরপুরের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।
তিনি বর্তমানে তার মা,স্ত্রী আকলিমা খাতুন,জ্যেষ্ঠ পুত্র ডা. আরাফাত আল আকাশ, কনিষ্ঠ পুত্র এ্যাড, আমানুল্লাহ আল আমান, ২ পুত্র বধু এবং ২ নাতি নাতনি নিয়ে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় বসবাস করছেন।
মিজানুর রহমান দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। একই সাথে সকলের কাছ থেকে দোয়া কামনা করেছেন।