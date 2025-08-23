শনিবার, ২৩শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সিপিবির ৭ম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগস্ট ২৩, ২০২৫ ৬:৪৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) জেলা কমিটির ৭ম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১২টার দিকে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড জালাল উদ্দীন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড লুনা নূর এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক কমরেড ইদ্রিস আলী।

সম্মেলনে আসন্ন জাতীয় কংগ্রেসের জন্য তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন—কমরেড মো: শহিদুল ইসলাম কানন, অ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান ও মো: সিদ্দিকুর রহমান।

এছাড়া ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি হয়েছেন মো: মোশারফ হোসেন (মুসা করিম), সাধারণ সম্পাদক মো: শহিদুল ইসলাম কানন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান।

সদস্যরা হলেন—সিদ্দিকুর রহমান, মহামুদুল হক, রফিক উদ্দীন, মুখলেছুর রহমান, হাবিবুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, জালাল উদ্দীন ও মহাদেব সাহা।


