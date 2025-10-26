মেহেরপুরে সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক জেলা কমিটি গঠন। সভাপতি জাকির হোসেন সম্পাদক মুজাহিদ আল মুন্না

মেহেরপুর নিউজ :
সৈয়দ জাকির হোসেনকে সভাপতি ও মুজাহিদ আল মুন্নাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক মেহেরপুর জেলা কমিটি পূর্ণগঠন করা হয়েছে।
রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে গাংনী উপজেলা সুজনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে জেলা কমিটি গঠন করা হয়।
এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা সুজনের বিদায়ী কমিটির সাধারন সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন, মেহেরপুরের সিনিয়র সাংবাদিক তুহিন আরণ্য, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মকর্তা গিয়াস উদ্দিন, সাংবাদিক মুজাহিদ আল মুন্না।
নব নির্বাচিত কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, আব্দুর রাজ্জাক, আবু সাদাত সায়েম, জানে আলম, মুন্তাকিম বিল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন আলতাফ হোসেন, জুলফিকার আলী কানন, রফিকুল ইসলাম বকুল, আশহাদুর রহমান অনু, দপ্তর সম্পাদক বাশারুল ইসলাম, সহ- দপ্তর সম্পাদক মীর শাব্বির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুব আলম, সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ আহামেদ পলাশ, মহাইমিনুর রহমান আবির, অর্থ সম্পাদক সাইদুর রহমান, মহিলা সম্পাদক সালমা আফরোজা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মীর মাহলায়েল আলী শিশির, শিক্ষা সম্পাদক শারমিন আক্তার, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ফারুক হোসেন, আইন সম্পাদক সেলিম রেজা কল্লোল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ডা. মানুষ ভাস্কর্য, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাওন।
এছাড়াও নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আফতাব আলী, ওয়াজেদ আলী খান, নাজমা খাতুন, মাহাবুবুল হক পোলেন, নাহিদা রহমান, শহিদুল ইসলাম, শামীম হাসান সোহাগ, এসএম মেহেরাব হোসেন, মেরিএন সুব্রতা বিশ্বাস।