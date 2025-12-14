রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে সুষ্ঠ নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণ- শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৪, ২০২৫ ৮:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকের আয়োজনে সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণ- নাগরিক ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে জেলা সুজনের সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল।বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এনামুল হক, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুল মুনির, জেলা সুজনের উপদেষ্টা তুহিন আরণ্য, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন।

জেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ-আল মুন্নার সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রাজ্জাক টোটন, সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র আইনজীবী মোখলেসুর রহমান স্বপন, মেহেরপুর জেলা শিল্প ও বণিক সমিতির আহবায়ক আনারুল হক কালু, জেলা সুজনের সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক।গোল টেবিল বৈঠকে জেলার সুধিজনরা উপস্থিত ছিলেন।




