মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে সাড়ে ১৫ কেজি রুপাসহ এক ব্যক্তি আটক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর একটি টিম অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৫ কেজি রুপাসহ আতিকুর রহমান শিপলু (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
আটক শিপলু মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মিরপাড়া গ্রামের গোলাম আম্বিয়ার ছেলে।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাম্পের সামনে চেকপোস্ট বসানো হয়। এসময় মোটরসাইকেলযোগে আসা আতিকুর রহমান শিপলুকে তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে ১৫ কেজি রুপা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত রুপার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪ লাখ টাকা।
পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।