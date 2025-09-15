সোমবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩১শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে সাড়ে ১৫ কেজি রুপাসহ এক ব্যক্তি আটক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে সাড়ে ১৫ কেজি রুপাসহ এক ব্যক্তি আটক

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫ ৭:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর একটি টিম অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৫ কেজি রুপাসহ আতিকুর রহমান শিপলু (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটক শিপলু মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মিরপাড়া গ্রামের গোলাম আম্বিয়ার ছেলে।

সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাম্পের সামনে চেকপোস্ট বসানো হয়। এসময় মোটরসাইকেলযোগে আসা আতিকুর রহমান শিপলুকে তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে ১৫ কেজি রুপা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত রুপার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪ লাখ টাকা।

পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক...

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর আল-হেরা আইডিয়াল মাদরাসায় ২য় শিফটের পরীক্ষার ফলাফল...

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন...

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবলে পিরোজপুর ৬...