বুধবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক আটক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক আটক

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৭, ২০২৫ ১০:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সেনাবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্র সহ আলবাপ আলিফ খান (২২)কে আটক করেছে। বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের শেখপাড়া থেকে আলবাপ আলিফ খানকে আটক করা হয়।

আটক আলবাপ আলিফ খান শেখ পাড়ার আরাফাত আলিফ খানের ছেলে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আলিফের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাকিল গ্যাং এর সক্রিয় সদস্য আলবাপ আলিফ খানকে আটক করার পর তার কাছ থেকে ১ টি চাইনিজ কুড়াল, ১ ইলেকট্রিক টেজার, ১ টি ফ্লোল্ডিং স্টিক এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পরে আটক আলবাপ আলিফ খানকে আলামতসহ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের কৃতী কন্যা ফারাহ রাশেদ:...

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত আমঝুপি মাধ্যমিক...

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতায় চার বিদ্যালয়ের জয়

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন ‘প্রতি চিন্তা ২০২৫’...

মেহেরপুরে যুব ঋণের চেক বিতরণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে...

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাবাডিতে জাদুখালী ও সাহেবপুর...