মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক আটক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সেনাবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্র সহ আলবাপ আলিফ খান (২২)কে আটক করেছে। বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের শেখপাড়া থেকে আলবাপ আলিফ খানকে আটক করা হয়।
আটক আলবাপ আলিফ খান শেখ পাড়ার আরাফাত আলিফ খানের ছেলে।
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আলিফের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাকিল গ্যাং এর সক্রিয় সদস্য আলবাপ আলিফ খানকে আটক করার পর তার কাছ থেকে ১ টি চাইনিজ কুড়াল, ১ ইলেকট্রিক টেজার, ১ টি ফ্লোল্ডিং স্টিক এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পরে আটক আলবাপ আলিফ খানকে আলামতসহ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।