সোমবার, ৫ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযানে ৪টি মোটরসাইকেল আটক

Meherpur News
জানুয়ারি ৫, ২০২৬ ৭:১২ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযানে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৪টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর–কুষ্টিয়া সড়কের গাড়াডোব এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট মোজাফফর হোসেন।

অভিযানকালে চলাচলরত মোটরসাইকেলের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এ সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৪টি মোটরসাইকেল আটক করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ৪ জন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।




