মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযানে ৪টি মোটরসাইকেল আটক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযানে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৪টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়েছে।
সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর–কুষ্টিয়া সড়কের গাড়াডোব এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট মোজাফফর হোসেন।
অভিযানকালে চলাচলরত মোটরসাইকেলের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এ সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৪টি মোটরসাইকেল আটক করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ৪ জন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।