মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামে সেনাবাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে ৬০ গ্রাম হেরোইনসহ চাঁদ আলী নামের এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্যকে আটক করা হয়েছে। সোমবার সকালে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
আটক চাঁদ আলী ওই গ্রামের আমেশাতলা পাড়ার বাসিন্দা আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক রহমত আলীর নেতৃত্বে চাঁদ আলীর বাড়ি ঘেরাও করা হয়। এ সময় তাকে আটক করে তার কাছ থেকে ৬০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, ২০২৩ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর চাঁদ আলী মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন।
অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এএসআই রফিকুজ্জামান, রুহুল আমিনসহ সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা।
এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।