মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সেনাবাহিনী ও গাংনী র্যাবের যৌথ অভিযানে মেহেরপুর জেলার শীর্ষ তালিকাভুক্ত দুর্ধর্ষ ও কুখ্যাত সন্ত্রাসী মোঃ আরিফুল হক (৪১) ওরফে মিঠুকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।
অভিযানকালে তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১×৭.৬৫ মিমি পিস্তল (মেড ইন ইউএসএ) ১× ম্যাগাজিন এবং ২ রাউন্ড তাজা গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।
আটক মিঠু মহাজনপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর সেনাবাহিনী ও গাংনী র্যাবের একটি দল যৌথ অভিযান চালিয়ে মোঃ আরিফুল হক ওরফে মিঠুকে আটক করেন। পরে তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১×৭.৬৫ মিমি পিস্তল (মেড ইন ইউএসএ) ১× ম্যাগাজিন এবং ২ রাউন্ড তাজা গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানায়, মিঠু চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, বিস্ফোরক সংক্রান্ত অপরাধসহ বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ এর আগে ২০২৩ সালে তার গ্রেপ্তারের দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।
আটককৃত সন্ত্রাসী ও উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ তাকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।