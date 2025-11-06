বৃহস্পতিবার, ৬ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে সৌদি সরকারের কোরবানির মাংস বিতরণ

নভেম্বর ৬, ২০২৫
নভেম্বর ৬, ২০২৫ ৮:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের বিভিন্ন মাদ্রাসা ও লিল্লা বোর্ডিংয়ে সৌদি আরব সরকারের অনুদান হিসেবে প্রদত্ত কোরবানির মাংস বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে মাংস বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা উপস্থিত থেকে মেহেরপুরের বিভিন্ন মাদ্রাসা ও লিল্লা বোর্ডিংয়ের প্রধানদের হাতে মাংস তুলে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান।

জানা গেছে, এ বছর মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় মোট ৫৭ প্যাকেট কোরবানির মাংস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ২০ প্যাকেট, গাংনী উপজেলায় ২৫ প্যাকেট এবং মুজিবনগর উপজেলায় ১২ প্যাকেট মাংস বিতরণ করা হয়েছে।




