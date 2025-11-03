মেহেরপুরে স্কাউটিং বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৬৩৯তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মিলনায়তনে এ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা স্কাউটসের সভাপতি ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, উপজেলা সম্পাদক আশরাফুজ্জামান এবং গাংনী উপজেলা সম্পাদক মনিরুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, মুজিবনগর উপজেলা সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তালেব উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মহিদুল ইসলাম, ফারুক হোসেন প্রমুখ।
ওরিয়েন্টেশন কোর্সে স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য, নেতৃত্ব বিকাশ ও তরুণ প্রজন্মের নৈতিক উন্নয়নে স্কাউটিংয়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়।