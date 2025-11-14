মেহেরপুরে স্বপ্নছুঁই শিশু পার্কে ফটোস্ট্যান্ড উদ্বোধন ও গাছের চারা রোপণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত স্বপ্নছুঁই শিশু পার্কে ফটোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন ও গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফটোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন এবং পার্কে গাছের চারা রোপণ করেন। এ সময় তিনি পার্কের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন—পৌর প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) সাইদুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।