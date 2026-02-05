মেহেরপুরে স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযান: নাম-ঠিকানাবিহীন ও পচা দই জব্দ, বিনষ্ট

বৃহস্পতিবার, ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৬ ৭:৫৩ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে নাম-ঠিকানা, উৎপাদন তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখবিহীন দই উদ্ধার করে তা বিনষ্ট করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে আমঝুপি বাজারের একটি মিষ্টির দোকান থেকে পচা ও ছত্রাকযুক্ত দই উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত দই জনসম্মুখে ফেলে দেওয়া হয়।

এ সময় দোকান মালিককে দইয়ের পাত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মালিকের নাম-ঠিকানা, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ, মূল্য ও ওজন উল্লেখ করে সরবরাহ ও বিক্রি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।




