রবিবার, ২৬শে জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১১ই সফর, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানে অনুমোদনহীন বেকারি খাদ্যসামগ্রী জব্দ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানে অনুমোদনহীন বেকারি খাদ্যসামগ্রী জব্দ

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২৬, ২০২৬ ৭:৩৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে মালিকের নাম-ঠিকানাবিহীন, বিএসটিআইয়ের অনুমোদনহীন এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখবিহীন রুটি, বিস্কুট, রোলসহ বিভিন্ন বেকারি খাদ্যসামগ্রী জব্দ করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের কোর্ট সড়কে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে কোর্ট সড়কে একটি ঢাকা মহানগর বেকারির অটোভ্যান তল্লাশি করা হয়। এ সময় মালিকের নাম-ঠিকানাবিহীন, বিএসটিআইয়ের অনুমোদনহীন এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না থাকা রুটি, বিস্কুট, রোলসহ বিভিন্ন বেকারি খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।

স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে এনসিপির জুলাই পদযাত্রা উপলক্ষে ব্রিফিং অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নান্দার পানি পান করা পরিবার পেল- টিউবওয়েল উপহার

গাংনীতে জলাবদ্ধতায় সড়কের বেহাল দশা ; জনদুর্ভােগ চরমে

মেহেরপুরে এনসিপিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নাগরিকদের যোগদান অনুষ্ঠান...

বামন্দীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হােটেল ব্যবসায়ীর জরিমানা