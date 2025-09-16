মেহেরপুরে স্বাস্থ্য সহকারীদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য সহকারীদের মাসিক সভা (এসভিএ) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাটি মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আনজুমান আরা। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইপিআয় সুপার তোফাজ্জল হোসেন, সদর উপজেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলামসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা।
সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।