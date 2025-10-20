মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিগুলোর মধ্যে ২০২৪–২৫ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।
সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ৪১টি সমিতির মধ্যে মোট ১১ লাখ ৭৫ হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চেক বিতরণ করেন।
চেক বিতরণ শেষে জেলা প্রশাসক বলেন, “এই অর্থ দিয়ে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন, যা আপনাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।”
অনুষ্ঠানে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, সুলতানা পারভীন, নুরুন্নাহার ও উম্মে হানি চায়না প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।