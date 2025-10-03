মেহেরপুরে হজ্ব কাফেলার উদ্যোগে উমরা প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর হজ্ব কাফেলার উদ্যোগে উমরা প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রে এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
জামিয়া ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি হাফিজুর রহমান মেহেরপুরী প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর আনসার ভিডিপি জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সাব্বির হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হজ্ব কাফেলার পরিচালক মোঃ মাসুদুর রহমান।
আগামী ১৫ অক্টোবর মেহেরপুর থেকে ৬০ সদস্যের একটি কাফেলা পবিত্র উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা দেবেন।