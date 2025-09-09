মেহেরপুরে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে তিন যানবাহনকে জরিমানা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করায় তিনটি যানবাহনের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সামনে এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার।
মোবাইল কোর্ট চলাকালে বাস ও ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহনের হর্ন পরীক্ষা করা হয়। এ সময় দুটি বাস ও একটি ট্রাকে হাইড্রোলিক হর্ন বাজানোর প্রমাণ মেলে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ এর ৮(১) বিধি লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ১৫(২) ধারা মোতাবেক তাদের মোট ১ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানের সময় মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক টিপু সুলতান উপস্থিত ছিলেন।