মঙ্গলবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে তিন যানবাহনকে জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৫ ৮:১৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করায় তিনটি যানবাহনের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সামনে এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার।

মোবাইল কোর্ট চলাকালে বাস ও ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহনের হর্ন পরীক্ষা করা হয়। এ সময় দুটি বাস ও একটি ট্রাকে হাইড্রোলিক হর্ন বাজানোর প্রমাণ মেলে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ এর ৮(১) বিধি লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ১৫(২) ধারা মোতাবেক তাদের মোট ১ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানের সময় মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক টিপু সুলতান উপস্থিত ছিলেন।



