মেহেরপুরে হাজী গোলাম কাউছার গ্লোরিয়াস প্রি ক্যাডেট একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর হাজী গোলাম কাউছার গ্লোরিয়াস প্রি ক্যাডেট একাডেমির উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম। তিনি জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।
দুপুরে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর হাজী গোলাম কাউছার গ্লোরিয়াস প্রি ক্যাডেট একাডেমির পরিচালক শামসুজ্জামান শামীম। এ সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।