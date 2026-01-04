রবিবার, ৪ঠা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

জানুয়ারি ৪, ২০২৬ ৫:৫৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

গুলশান-বনানী পূজা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুস্থ ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার সকালে মেহেরপুরের সরস্বতী আশ্রমে এ শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর্য, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সঞ্জীব পাল, সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, বিপিইউপির পৌর সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা, সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার বিশ্বাস এবং সরস্বতী আশ্রম কমিটির সভাপতি ব্রতীন কুমার বাগচিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও অতিথিরা।

বক্তারা বলেন, শীত মৌসুমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানবিক দায়িত্ব। এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।




