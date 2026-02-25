মেহেরপুরে হিরো একে মটরসের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে হিরো একে মটরসের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এ আয়োজন করা হয়।
মেহেরপুর একে মটরসের স্বত্বাধিকারী মুস্তাকুর রহমান তুষারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের যশোর রিজিয়নের টেরিটোরি ম্যানেজার মেহেদী হাসান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, আখতারুজ্জামান মিন্টুসহ স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গ।
অনুষ্ঠানে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।